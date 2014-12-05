في بلجيكا.. البطاطس المقلية تراث حضاري

في بلجيكا المتعددة الألسن لا يتفق الناس على كثير من الأشياء، لكن مسعى إعلان البطاطس (البطاطا) المقلية من التراث الحضاري العالمي لتقف رأساً برأس مع أوبرا بكين ورقصة التانغو الأرجنتينية قد يلقى تأييداً كبيراً.

تباع البطاطس المقلية البلجيكية عادة في قرطاس من الورق، وتُشترى من أكشاك أو عربات مقطورة يوجد منها نحو 5000، وهو ما يجعلها إذا قيست وفق عدد السكان أكثر عشرة أمثال من مطاعم ماكدونالدز في الولايات المتحدة.

وحتى تعترف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بها كتراث حضاري يجب أن يقرها أولا وزير للثقافة، ولبلجيكا ثلاثة وزراء للثقافة.

واعترفت حكومة منطقة الفلاندرز التي تتحدث الهولندية بالبطاطس المقلية هذا العام كجزء لا يتجزأ من الثقافة الوطنية، ومن المتوقع أن تبحث المنطقتان اللتان تتحدثان الألمانية، وتلك التي تتحدث الفرنسية المسألة العام القادم.

ويقود هذا المسعى الرابطة الوطنية لأكشاك وعربات بيع البطاطس المقلية في بلجيكا.