قيمة "أوبر" وصلت 40 مليار دولار

باتت شركة "أوبر" لخدمات النقل والأجرة تقدر قيمتها بـ40 مليار دولار، أي ما يزيد عن ضعف القيمة المقدرة قبل ستة أشهر، على ما أفاد متحدث باسم الشركة.

وهذا التقييم الذي استخدم كقاعدة لعملية جمع أموال قدرها1,2 مليار دولار أعلن عنها، الخميس، يمثل ضعف مبلغ الـ17 مليار دولار الذي أشارت إليه الشركة مطلع يونيو.

وكانت الشركة الناشئة أجرت في تلك الفترة عملية جمع أموال مشابهة بقيمة 1,2 مليار دولار أيضا.

وأوضح رئيس "أوبر" والمشارك في تأسيسها ترافيس كالانيك على المدونة الرسمية للشركة أن "هذه الأموال ستسمح لـ "أوبر" بالقيام باستثمارات ضخمة خصوصاً في منطقة آسيا- المحيط الهادئ".

وذاع صيت "أوبر" في العالم خصوصاً بفضل تطبيقها للهواتف الذكية الذي يتيح لمستخدميه الاستعانة بسيارات مع سائقين، في ما يمثل حلاً بديلاً لسيارات الأجرة التقليدية.

وتعتمد الخدمة على تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم لتأمين اتصال بينه وبين سيارة أجرة موجودة في المحيط، وتتقاضى "أوبر" عمولة عن كل عملية نقل تحصل عن طريق هذه الخدمة.

وباتت "أوبر" موجودة في أكثر من 200 مدينة في 45 بلداً، إلا أن توسعها السريع يثير توترات كبيرة مع أصحاب سيارات الأجرة التقليدية خصوصاً في أوروبا.