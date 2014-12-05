فيديو.. اطلاق أول مركبة فضائية تنقل البشر إلى المريخ

نجحت وكالة ناسا لأبحاث الفضاء في إطلاق المركبة الفضائية "أوريون"، التي تهدف لاستكشاف ما وراء مدار الأرض، ويمكن نقل البشر إلى القمر وكوكب المريخ والكواكب الأخرى من خلالها في المستقبل.

وقالت الوكالة على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، إن المركبة تقطع طريقها بنجاح في الفضاء بعد مرور 40 دقيقة على الانطلاق، وإن المركبة تستهدف في المرحلة الثانية للوصول لمسافة 3600 ميل في الفضاء.

يذكر أن المركبة الفضائية "أوريون"، تُعد أحد أهم إنجازات برامج الفضاء الأميركية، حيث صممت خصيصاً لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية ISS، بالإضافة إلى نقل الرواد إلى القمر أو المريخ أو أي كويكبات أخرى.

يشار إلى أن الإطلاق جاء بعد تأجيل دام 24 ساعة، بسبب خلل تقني، وتعد أوريون المركبة الأميركية الأولى بعد "أبولو" القادرة على نقل رواد إلى ما بعد مدار الأرض وحتى المريخ.

وقد انفصل صاروخ "دلتا آي في" من تصميم مجموعة "يونايتد لونش الاينس" عن منصة الإطلاق في قاعدة القوات البحرية في كاب كانافيرال عند الساعة 12,05 بتوقيت غرينيتش، كما كان متوقعا وعلى متنه المركبة البالغ وزنها 8,6 طن.

وبعد 17 دقيقة من انطلاق الصاروخ، تنفصل "أورايون" عن الطابق الثاني منه لتحط على المدار وتدور دورتين حول الأرض، ثانيهما على علو 5800 كيلومتر، خلال 4 ساعات و24 دقيقة قبل أن تحط في المحيط الهادئ قبالة السواحل المكسيكية.

وستبلغ سرعة هبوط المركبة باتجاه الارض 32 ألف كيلومتر في الساعة، ثم ستعمد إلى تبطيء سرعتها مستعينة بمظلات.

والهدف الأساسي من هذه المهمة اختبار الدرع الحرارية الواقية للمركبة وصمودها في درجات حرارة ستصل إلى 2200 درجة مئوية حين تعود المركبة إلى الأرض وتحتك بالغلاف الجوي، وكذلك اختبار المظلات وأجهزة الكمبيوتر على متنها.