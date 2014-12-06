سرقة عمل فني لبيكاسو من أكبر معرض بأميركا

سرق عمل فني للرسام الإسباني بابلو بيكاسو تقدر قيمته بحوالي 85 ألف دولار خلال معرض فني في مدينة ميامي الأميركية التي تستضيف معرض الفن المعاصر "آرت بازل"، الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة.

وقال مصدر في شرطة ميامي إن الشرطة تحقق في شأن هذه السرقة التي حصلت على ما يبدو ليل الخميس-الجمعة.

والعمل المسروق يعود تاريخه إلى العام 1956، وهو عبارة عن طبق فضي يقارب قطره 40 سم ومحفور في وسطه وعلى جوانبه وجه وأيادٍ. وفقد العمل الفني ليلا خلال واحدة من الفعاليات الفنية المتنوعة التي تشهدها أماكن عدة من مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية بموازاة معرض "آرت بازل".

وقال ديفيد سميث، صاحب دار ليسلي سميث للفنون التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، ومالك العمل المسروق "لقد شاركت في معارض فنية طوال حياتي، لم يحصل أن يسرق أحدهم مني شيئا"، بحسب ما نقلت صحيفة "ميامي هيرالد".

وهذا العمل هو من ضمن مجموعة من عشرين طبقا فضيا منقوشا على يد الرسام الإسباني الكبير، وكان معروضا داخل معرض "آرت ميامي" الذي يقام هذا الأسبوع في حي ميدتاون.

وأشار ديفيد سميث إلى أن أحد حراس المعرض لاحظ خلال نوبة حراسته الليلية أن العمل موضوع في مكانه المحدد منذ الاثنين، لكن عندما وصل جامع التحف الفنية صباح الجمعة، كان العمل الفني لبيكاسو قد اختفى.

وأكد مدير معرض "آرت ميامي" نك كورنيلوف لصحيفة "ميامي هيرالد" أن تحقيقا يجري حاليا في الموضوع.

ويخضع المعرض لمراقبة عبر الكاميرات على مدار الساعة، لكن لم يتم وضع كاميرات أمام كل من الأعمال المعروضة.

وهذا الطبق الفضي هو العمل الوحيد الذي اختفى من المعرض مع أنه يضم قطعا أغلى قيمة، بينها خزفية لبيكاسو أيضا مقدرة قيمتها بـ365 ألف دولار وفق سميث.