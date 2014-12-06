فيديو طريف.. قرد يداعب قطاً بطريقة "مستفزة"

أظهر فيديو نشر على موقع "يوتيوب" مداعبة طريفة جمعت بين قط وقرد حاول فيها القرد استفزاز القط واللهو معه من دون كلل أو ملل.

ويظهر القرد وهو يلهو مع القط على طريقته الخاصة، حيث كان يتعلق بغصن ويتأرجح على طرفه، ويلامس القط الذي كان يحاول بدوره الإمساك بالقرد.

واستخدم القرد القط كمطية لتسلق سور منخفض يقفز منه ليمسك بالغصن المتدلي، كما كان يمسك برأس القط في كل مرة يعود إلى السور، فيما بقي القط يراقب حركات القرد بكل هدوء.

واستمر القرد الذي كان يمسك الغصن بيديه تارة وبساقيه تارة أخرى في حركاته البهلوانية، ما يجعل يديه طليقتين ليعبث بوجه القط المراقب بصبر، إلى أن نفد صبر القط واسقط القرد أرضاً.