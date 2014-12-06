"مؤتمر فكر 13".. توزيع جوائز الإبداع العربي

في اليوم الثالث والأخير من مؤتمر فكر 13، في مدينة الصخيرات في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، كرمت مؤسسة الفكر العربي الفائزين بجائزة الإبداع العربي، وجائزة أهمّ كتاب عربي، وجائزة "مسيرة عطاء".

وفي كلمة في حفل الاحتفاء، أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة مؤسّسة الفكر العربي، أن "تعزيز الإبداع وتكثيفه هما في صلب رسالة مؤسسة الفكر العربي".

إيمان الفكر العربي بالابتكار

ووقف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي، فإن هذه الجوائز هي "إيمان من المؤسسة بالاكتشافات العلميّة المبتكرة، والرؤى والأفكار الخلاّقة المجدِّدَة، والمبادراتِ الرائدة، من دور فاعل في تنمية مجتمعاتِنا وتطوّرِها".

ووصف الأمير بندر بن خالد الفيصل، مؤسّسة الفكر العربي، بأنها "معنية بتسليط الضوء على أعلام الفكر والمعارف والعلوم، وإبراز أعمالِهم القيّمة" مع "تحفيز المواهب الناشئة والواعدة، على تفجيرِ طاقاتهم الإبداعية الكامنة، وعلى التألق في العطاء".

وسلم الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسسة الفكر العربي "الدروع التقديرية للفائزين"، على النحو التالي:

ــ جائزة "مسيرة عطاء"، لمنتدى أصيلة في المغرب، عن مهرجان أصيلة الثقافي الدولي، للأمين العام لمنتدى أصيلة، محمد بن عيسى.

ــ جائزة أهم كتاب عربي، الدكتور خالد عزب من مصر، عن كتابه "فقه العمران": العمارة والمجتمع والدولة في الحضارة الإسلاميّة".

ــ جائزة الإبداع العلمي الدكتور ألفرد نعمان والدكتور عصام خليل (لبنان) عن مشروع "تطوير دواء MM-MTA للعلاجات اللبيّة".

ــ جائزة الإبداع التقني: الدكتور مشهور مصطفى بني عامر من الأردن، عن "النظام العلاجي الذكي".

ــ جائزة الإبداع الاقتصادي: الدكتور سالم توفيق النجفي من العراق، عن كتاب "سياسات الأمن الغذائي العربي في حالة الركود في اقتصاد عالمي متغيّر".

ــ جائزة الإبداع المجتمع: عبد الرحمن محمد السقاف من اليمن، عن برنامج "حضرموت للتمويل الصغير".

ــ جائزة الإبداع الإعلامي: عبد السلام محمد هيكل من سوريا، عن موقع "اقتصادي دوت كوم".

ــ جائزة الإبداع الأدبي: الدكتور نجم عبد الله كاظم، من العراق، عن كتاب "نحن والآخر في الرواية العربيّة المُعاصرة".

ــ جائزة الإبداع الفني: المطربة ريما خشيش، من لبنان، عن عملها الفنّي "هوى".