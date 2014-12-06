مليار دولار لا يكفي.. شعار طليقة قطب نفط أميركي

طعنت سو آن أرنال، الزوجة السابقة لقطب النفط في أوكلاهوما، الملياردير هارولد هام، في حكم طلاق صدر في نوفمبر ومنحها مليار دولار، مشيرة إلى 78 خطأ وزلة مزعومة تسببت في جعل القاضي يبخس بشكل كبير نصيبها في ثروة زوجها.

وينتقد طعن سو آن أرنال قرار القاضي هاوارد هارالسون بوصفه "غير متناسب"، ملمحا إلى السماح لمحامي زوجها السابق وشركته النفطية كونتننتال ريسورسيس "بعرقلة" دفاعها خلال قضية طلاق ملحمية.

ويجادل الطعن أيضا في قبول المحكمة لنسخة معدلة من تاريخ الشركة تذكر على نحو غير دقيق أن خطوات تحقيق الأرباح الضخمة بدأت قبل زواج هام وارنال الذي استمر 26 عاما.

وقال محامو أرنال إن القاضي أساء تقدير ما تستحقه بعد أن عزا جزءا صغيرا فقط من زيادة بلغت 14 مليار دولار في قيمة أسهم شركة كونتننتال خلال فترة الزواج إلى جهود ومهارات أي من الزوجين.

وأمر الحكم الذي صدر في العاشر من نوفمبر، هام بأن يدفع لأرنال نحو مليار دولار تشمل أموالا سائلة وأصولا.

ويصنف حكم الطلاق هذا على أنه واحد من أكبر أحكام الطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، ولكنه سمح لهارولد هام بالاحتفاظ بمعظم الثروة التي جناها من نصيبه في شركة كونتننتال، والذي يبلغ 68 في المئة بوصفه "ملكية منفصلة".

وخلال المحاكمة قدر محامو أرنال الثروة الزوجية بنحو 18 مليار دولار.