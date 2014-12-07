استعدادات حثيثة في بيت لحم لاستقبال أعياد الميلاد

تجري الاستعدادات على قدم وساق في بيت لحم لاستقبال أعياد الميلاد، وتتوسط الشجرة ساحة كنيسة المهد فيما تقوم معظم عواصم العالم بالتحضير للمناسبة.

فمن بيت لحم إلى واشنطن مروراً بدرسدن وغيرها من المدن تستمر الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد، حيث اكتست الجدران بالأنوار والنجوم المضيئة وأحبال الزينة والمصابيح، وانتشرت الدمى والمجسمات الخاصة بالمناسبة، كما علت أهازيج الأعياد وأشجار الصنوبر التي يقومون بتزيينها لهذه المناسبة.

وفي مدينة بيت لحم، مهد المسيح، تجري الاستعدادات حثيثة ميزتها الطقوس الدينية الخاصة بها على غرار الاهتمام بالمعالم الدينية خاصة طريق الحجاج وصولاً إلى كنيسة المهد، فيما توسطت شجرة الميلاد العملاقة ساحة المهد معلنة بذلك بدء العد التنازلي لانطلاق الاحتفالات.

وبدأت مدينة درسدن الألمانية طقوسها الخاصة وخبزت كعكة "الستولن" العملاقة التي تحتوي على فواكه مجففة وأخرى جافة مكسوة بطبقة من السكر المطحون وتقديمها في إحدى ساحات المدينة حيث تجمع الأهالي لتبدو الأجواء كالمهرجان خاصة مع انتشار الأزياء التقليدية.

أما العاصمة الأميركية واشنطن فتشهد استعداداتها السنوية لهذا الحدث بكل المعالم من شجرة الميلاد والأنوار وما يصحبها من أدوات زينة واقتناء للهدايا التي تقدم في المناسبة.

