بيع فساتين للأميرة "ديانا" في مزاد أميركي

بيعت 5 فساتين للأميرة ديانا في مزاد علني في لوس أنجلوس بنصف مليون دولار تقريبا، وتعود الفساتين إلى الثمانينات والتسعينات، وقد بيع أحد الفساتين بسعر مئة ألف دولار وهو من تصميم "زاندرا رود" ومصنوع من الحرير السكري اللون مشكوك بالخرز ارتدته الأميرة في مايو 1987 خلال حفلة رسمية في لندن بالاديوم.

وتراوحت أسعار الفساتين الأربعة الأخرى بين 60 و125 ألف دولار، وكانت ثلاثة فساتين من بينها من تصميم "كاثرين ووكر" التي أصبحت صديقة شخصية للأميرة.

وكانت هذه الفساتين بيعت مرة من قبل الأميرة قبل شهرين على وفاتها في حادث سير في باريس في أغسطس 1997، لتمويل جهود إزالة الألغام المضادة للأفراد، وأقامت المزاد دار "جوليينز اوكشينز" في بيفرلي هيلز.

