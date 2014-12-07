هنود الأمازون يطالبون بحقهم في تملك أراضيهم

التقى زعماء جماعات من السكان الأصليين من بيرو والبرازيل والإكوادور وكولومبيا أمس السبت، للمطالبة بحقوقهم في التملك القانوني للأراضي التي توارثوها عن أسلافهم، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول المناخ المعقود في ليما عاصمة بيرو.

وحضر الاجتماع نحو 500 من زعماء الهنود الحمر المقيمين في غابات الأمازون بملابسهم التقليدية، وطالبوا بحقهم في الحفاظ على حياتهم التقليدية والغابة التي يعيشون فيها.

وقال هندرسون رنغيفو زعيم جماعة "اشوار" ورئيس الجمعية المتعددة الأعراق لتنمية غابة الأمازون: "نريد غابة دون نفط، ودون مناجم، ولا تتعرض أشجارها للقطع غير القانوني".

وأضاف: "نريد حقوقنا في أراضينا، نحن الشعوب الأصلية لا يمكننا أن نعيش دون غابات".

وبحسب هذا الزعيم والناشط، فإن ما لا يقل عن 1160 جماعة من السكان الأصليين تطالب بصكوك ملكية للأراضي التي تعيش عليها منذ مئات السنين.

وتجتمع في ليما وفود 195 دولة من أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في إطار لقائها السنوي، حيث يتوقع أن تبرز الخطوط العريضة لميثاق عالمي من شأنه حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين فقط.

ويهدف مؤتمر المناخ في عاصمة بيرو إلى التوصل لمشروع اتفاق حول خفض الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، ينبغي إقراره خلال مؤتمر باريس في ديسمبر 2015.

