يمني يشترط مليون "لايك" في صفحته مهراً لابنته

طالب اليمني سالم عياش، الذي حدد مهلة عام أمام المتقدم لابنته، لجمع مليون "لايك" لصفحته الشخصية مهراً لها بأن "نجمة منزله" تزوجت، وأقيمت حفلتان في صنعاء، الجمعة والسبت.

وأعلن عياش في مكالمة مع شبكة CNN إنه زوّج ابنته للشاب ذاته الذي أتى يخطبها، رغم أن الشاب لم يكمل مليون إعجاب على الصفحة إلا أنه "قدر ظروفه"، قائلاً: "لأنني وعدتهم وأوفيت بوعدي".

وأشار عياش بأن الهدف من الفكرة، التي بدأت في أواخر عام 2013، كان التخفيف من المهور ومساعدة الشباب اليمني على الزواج "خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة والعوائق التي تواجههم في جمع قيمة المهر التي تساوي أكثر من مليون ريال يمني (أي ما يقارب 5 آلاف دولار أميركي).

كذلك أفاد والد العروس بأنه رغب أيضاً من وراء الفكرة بأن يتابع الشباب اليمني القضايا الاجتماعية المطروحة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ذلك تحقق بالفعل من خلال أعداد الرجال الذين قدموا إلى إحدى الحفلات، مضيفاً بأنهم "تدخلوا لمساعدة الشاب المتقدم لابنتي في جمع اللايكات".

وتابع قوله: "أردت أن ألفت انتباه الناس إلى الغلاء في المهور والمشاكل التي يواجهها الشباب عند التقدم للزواج. وحظيت على هذا التركيز بنشر قصتي في عدد مختلف من المواقع الإلكترونية والقنوات"، لافتاً بأن صفحته تركز على إثارة المواضيع الاجتماعية التي تخص الشباب اليمني.

