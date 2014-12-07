‭137‬ ألف دولار ثمن سيارة باتمان الأصلية موديل 1963

جلبت سيارة "باتمان" الأصلية 137 ألف دولار أميركي في مزاد أقيم السبت، وهو جزء صغير من 4.2 مليون دولار دفعها مشتر العام الماضي لنسخة أخرى صنعت للعرض التلفزيوني الذي بث في الستينات.

وهذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها السيارة باتموبيل 1963 في مزاد منذ ظهورها ونسيانها منذ عقود وذلك وفقاً لدار مزادات "هريتيدج أوكشانز" بدالاس التي أدارت عملية البيع.

والسيارة إبداع لفورسد روبنسون، أحد محبي شخصية الرجل الوطواط الذي قضى ثلاثة أعوام لتطوير سيارة أولدموبيل 1956 لتحاكي السيارة ذات الزعنفة الوحيدة التي ظهرت في حلقات "باتمان" الكوميدية في فترة الأربعينات والخمسينات. وفرغ ربونسون من عمله في عام 1963.

وانتهى روبنسون من تصميم نموذجه قبل أن يبدأ جورج باريس في بناء السيارة باتموبيل لحلقات تلفزيون إيه.بي.سي. "باتمان" التي أذيعت لثلاثة مواسم وحتى عام 1968. وكانت سيارة باتموبيل التي طورها باريس بيعت في مزاد في يناير 2013 بحوالي 4.2 مليون دولار.