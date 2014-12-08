إعداد كعكة بطول 650 متراً في دبي لهدف خيري

أقيم احتفال في دبي تم خلاله إعداد كعكة "شتولن" الألمانية التقليدية العملاقة بطول 650 متراً، وذلك بهدف دعم مشروع إنساني لمساعدة أحد المراكز الاجتماعية في الإمارة.

يذكر أنها المرة التاسعة التي تنظم فيها مثل هذه الفعالية، حيث نجحت في جمع مبالغ كبيرة خلال الأعوام الماضية.

وعادة ما تقدم الكعكة الألمانية التقليدية المكسوة بالسكر والمحشوة بالفواكة المجففة في موسم الأعياد في دول أوروبية عدة.

وشارك في إعداد الكعكة 20 خبازاً من دول عدة على مدى شهرين ونصف تقريباً، حيث تم استخدام 4 آلاف بيضة، وألف كيلو طحين، و500 لتر من الحليب.

وبلغ سعر القطعة الواحدة من الكعكة 90 درهما إماراتيا (20 يورو) تقريباً، حيث وصلت حصيلته بعد 12 ساعة إلى قرابة 80 ألف درهم (17.5 ألف يورو).