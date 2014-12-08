جنوح 6 حيتان ضخمة إلى شواطئ أستراليا

جنحت 6 حيتان كبيرة إلى شواطئ أستراليا، حيث نفقت اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنت السلطات الأسترالية التي تبحث عن وسائل للتخلص من جيفها الضخمة.

وظهرت هذه الحيتان التي يصل وزن الواحد منها إلى 50 طناً، على شواطئ بارارا في مقاطعة جنوب أستراليا، حين انحسرت المياه بفعل الجزر.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة: "لا نعلم بعد لماذا جنحت الحيتان، قد يكون أحدها أصيب بمرض فاقترب من المياه الضحلة ثم أطلق نداء للبقية".

غير أن عددا من الصيادين رجحوا أن تكون الحيتان جنحت إلى المياه الضحلة فيما كانت تطارد سربا من أسماك السلمون.

وقالت ديبورا كيلي، الناشطة في منظمات الرفق بالحيوان، إن "هذه الظاهرة نادرة في المنطقة". وأضافت: "لم أر شيئا من هذا القبيل منذ جنوح 58 دلفينا في التسعينيات".

وأوضحت الوزارة أن الشرطة والسلطات المحلية في صدد البحث عن وسائل للتخلص من الجيف التي قد تجذب أسماك القرش.