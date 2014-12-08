قطار بيروت يعود مجدداً بعد رحلة توقف طويلة

أسست بيروت قطارها لأول مرة عام 1895 حيث وصلت السكة بيروت بالشام وربطت خارطة لبنان بعضها بالبعض الآخر لكن السكة فاتها القطار وتوقفت حركتها منذ الحرب الأهلية.

بين ماضي لبنان وحاضره في عالم سكك الحديد تقف مقطورة قد رممت حديثا على أمل عودة الحياة الى سكتها.

فمقطوراتٌ عدة تنتظر تأهيلـها كما حدث لمقطورة أُعيد تصميمها على الطريقة ذاتِها التي بدت فيها قبل عشرات السنين.

وفي هذا السياق قال الياس معلوف من جمعية "تران تران" هو أيضا من المهتمين بإعادة تفعيل ترمواي بيروت، وبحسب الياس فإن الجمعية قادرة على اعادة الحياة الى خط بترون جبيل وبسهولة.

وبحسب مصلحة سكة الحديد هناك أمل في عودة تسيير خط بيروت الشام ولكن بعد أن يعود الهدوء الى سوريا.

