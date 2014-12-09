أوباما يترك جواربه على الأرض وعائلته تسخر من أذنيه

شارك الرئيس الأميركي باراك أوباما في إحدى حلقات البرنامج الساخر الشهير "ذي كولبرت ريبورت" للمقدم الساخر ستيفن كولبرت على قناة "كوميدي سنترل".

وتخللت الحلقة ردود طريفة من أوباما ومقدم البرنامج المعروف بأسئلته الغريبة حيث أشاد الأخير بالنتائج الجيدة التي تحققها سوق العمل في الولايات المتحدة، فرد أوباما متطرقا إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور. غير أن كولبرت قاطعه قائلا: "أوافقكم الرأي، فقد وظفتم الكثيرين، لاسيما في وزارة الدفاع"، في إشارة إلى تعيين باراك أوباما رابع قائد للبنتاغون خلال 6 سنوات. فأجاب أوباما ضاحكا: "أنت على حق، فهذا الأمر قد حسّن النتائج بعض الشيء"، في إشارة إلى سوق العمل.

ورداً على سؤاله عن الحياة اليومية لرئيس الولايات المتحدة وعاداته مثل ترك جواربه على الأرض، أكد أوباما بأنه يقوم بكل هذه الأمور "الطبيعية" كما وصفها.

وأقر باراك أوباما خلال الحلقة التلفزيونية بأن زوجته وابنتيه يهزأن من أذنيه الكبيرتين، كاشفا أنه "عندما يعود إلى البيت، لا تكون ميشيل وماليا وساشا لطيفات معه. قائلا: "هن لا يستقبلنني استقبال الأبطال".

وعندما سئل إذا كان فعلا يحب مهنته، قال "أعشق هذه المهنة، إنه لشرف عظيم لي".

ويقدم ستيفين كولبرت برنامج "ذي كولبرت ريبورت" الساخر منذ حوالي 10 سنوات. ومن المنتظر أن يحل في بداية العام 2015 محل ديفيد ليتيرمان في برنامج "لايت شوو" على قناة "سي بي إس" الذي يعد من أشهر البرامج الحوارية في الولايات المتحدة.

