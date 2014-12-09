الهند.. حظر "التاكسي" عبر الإنترنت بعد حادثة اغتصاب

قال مسؤول حكومي، الثلاثاء، إن العاصمة الهندية قررت حظر جميع شركات سيارات الأجرة التي تعمل عبر الإنترنت بعدما قالت راكبة إنها تعرضت للاغتصاب على يد سائق متعاقد مع شركة "أوبر" الأميركية لخدمات سيارات الأجرة.

وأصدرت إدارة النقل في دلهي إشعارا عاما في صحيفة يومية وطنية يشير إلى السماح فقط لست شركات سيارات أجرة مسجلة بالعمل في نيودلهي.

وقال المتحدث باسم إدارة النقل في دلهي كولديب سينغ جانجار "لقد تم حظر أوبر. سيصدر إشعار عام آخر غدا لحظر جميع مقدمي خدمات سيارات الأجرة غير المسجلين. حسم الأمر تقريبا".

ووضعت أوبر على القائمة السوداء في نيودلهي أمس الاثنين، عندما قالت الشرطة إن الشركة لم تفحص خلفية السائق الذي اعتقل قبل ثلاث سنوات في قضية مماثلة وأطلق سراحه لاحقا.

وذكرت صحيفة آنديان اكسبريس أن وزير الداخلية راجناث سينغ قد يصدر بيانا للبرلمان يدعو من خلاله الولايات الهندية إلى حظر أوبر.

وتعمل الشركة في حوالي عشر مدن هندية.

وقال ممثل عن أوبر إن الشركة لم تبلغ رسميا بأي حظر في نيودلهي وإنها ستصدر بيانا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ولا يزال من الممكن طلب سيارة أجرة من أوبر اليوم الثلاثاء في العاصمة الهندية باستخدام تطبيق الشركة على الهواتف الذكية.