بالفيديو.. ضحايا يساقون "للذبح" في أحد شوارع ألمانيا

لم يكن أحد يتوقع في مدينة "إيسن" الألمانية أن يشاهد يوماً ضحايا يساقون للذبح علناً، على الرغم من أن المشهد لم يتخط كونه مجرد محاكاة تمثيلية لجرائم داعش المروعة.

فقد خرجت مجموعة شباب بفكرة صادمة للتعبير عن رفضهم لأعمال "داعش"، إذ قاموا بإعادة تمثيل مشاهد ذبح في أحد شوارع مدينة إيسن الألمانية، ما أثار رعباً وجدلاً في آن معاً.

وفي التفاصيل أن رجالاً ملثمين يرتدون الأسود انتشروا في الشارع وهم يمسكون بأعناق "ضحاياهم" على الطريقة الداعشية، ومشى الضحايا المساقون للذبح بملابس برتقالية في مشهد يحاكي مشاهد داعش المروعة.

تقف وراء هذه الفكرة مجموعة مكونة من 8 شبان مسلمين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 أرادوا بتلك المبادرة التعبير عن رفضهم وإدانتهم لجرائم التنظيم الإرهابي.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد أعلم أحد أعضاء هذا الفريق الشرطة برغبتهم في تمثيل مشاهد خاصة بموضوع حقوق الإنسان والتضامن مع ضحايا الحروب، لكن يبدو أن الشرطة فوجئت بهذا العمل الذي جاء بمثابة صدمة كبيرة للكثيرين والذي نتج عنه فيديو مدته ست دقائق يقلد مشاهد القتل التي يقوم بها تنظيم "داعش" في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة في إيسن.

وفي حين فتحت الشرطة تحقيقاً حول الموضوع، قال أحد أعضاء المجموعة: "كانت تظاهرتنا صادمة لكنها متوافقة مع القانون. نحن على ثقة بأننا لم نرتكب أي مخالفة، وسنتقبل نتيجة التحقيقات بصدر رحب، فالمهم بالنسبة إلينا هو الرسالة نفسها".