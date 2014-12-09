وفاة راف باير مخترع ألعاب الفيديو عن عمر 92 عاماً

أعلن مدير في دار جودوين فيونيرال هوم للجنازات يوم الاثنين، وفاة مخترع ألعاب الفيديو المنزلية راف باير يوم السبت عن عمر 92 عاماً في منزله في مانشستر بولاية نيو هامبشير الأميركية.

وقضى باير الذي فر مع أسرته من موطنه ألمانيا في 1938 قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية معظم حياته المهنية في العمل على أنظمة متقدمة للرادار بشركة دفاعية قبل أن يحول جل اهتمامه إلى ألعاب الفيديو التفاعلية في أواخر الستينات.

وحملت أول وحدة لتشغيل ألعاب الفيديو اختراعها باير اسم "ذا براون بوكس" وظهرت للمرة الأولى في 1972 ثم حصلت لاحقا على رخصة من شركة ماجنافوكس تحت اسم أدويسي.

واستمر باير في العمل في ورشته الكائنة بمنزله حتى أوائل القرن الحالي وحصل على الميدالية الوطنية للتكنولوجيا في 2006 من الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو. بوش.

وقال باير لشبكة التلفزيون العامة (بي.بي.إس) في مقابلة أجريت معه في 2013 إن الاختراع هو الشيء الذي يجعله يستمر في الحياة في هذه السن الطاعنة. وأضاف قائلا "جميع أصدقائي قضوا نحبهم. ماذا سأفعل؟ أريد تحدياً. أنا بالأساس فنان. أنا لست مختلفا عن الرسام الذي يجلس هناك ويحب ما يفعل".

وذكر موقع باير الإلكتروني أنه انضم إلى الجيش الأميركي بعد استقراره بفترة قصيرة في مدينة نيويورك وخدم فيه في الفترة بين 1943 و1946 وكانت خدمته في معظمها كضابط مخابرات في أوروبا. وتزوج باير في 1952 ولديه من الأبناء ثلاثة.