اسكتلندا.. الأمطار تحرم 17 ألف شخص من الكهرباء

انقطعت الكهرباء عن ما يصل إلى 17 ألفا من سكان غرب اسكتلندا صباح اليوم الأربعاء، بسبب طقس عاصف وممطر اجتاح أجزاء من بريطانيا، حيث يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وهطلت أمطار غزيرة وهبت رياح عاتية على اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا الليلة الماضية، حيث أصدرت السلطات تحذيرا من مخاطر محتملة على الحياة والممتلكات في جزر غرب اسكتلندا وجزر شيتلاند الشمالية.

كما حذر مكتب الأرصاد في بريطانيا السكان من رياح قوية وأمواج عاتية في مناطق عدة من شمال ووسط بريطانيا طوال اليوم.

وأضاف في موقعه الإلكتروني: "يجب أن يستعد الناس إلى أجواء خطيرة خاصة على طول الممرات والطرق الساحلية ناحية الغرب".

وقالت الشركة الاسكتلندية لتوزيع الطاقة الكهرومائية إن "مهندسيها يصلحون الأضرار التي لحقت بالجزر الغربية، ويقومون بتشغيل محطتين للطاقة الكهربائية حتى تعود الكهرباء إلى كل العملاء بحلول وقت الغداء".

