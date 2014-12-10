المونديال وإيبولا على رأس المواضيع المفضلة في فيسبوك

تصدر كأس العالم لكرة القدم قائمة المواضيع المفضلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الصعيد العالمي، تلتها حمى إيبولا النزفية والانتخابات الرئاسية في البرازيل التي أعيد إثرها انتخاب ديلما روسيف ثم وفاة الممثل الأميركي روبن وليامز وتحدي دلو المياه المثلجة (تحدي الثلج) على ما أظهر تقرير نشرته شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

ويقضي تحدي "آيس باكيت تشالنج" بصب دلو من المياه المثلجة على الرأس والتبرع بمبلغ مئة دولار لجمعية خيرية تعنى بمرض التصلب العضلي الجانبي، فضلا عن تسمية مرشح آخر ليقوم بالتحدي.

ودخل مئات المشاهير عبر العالم في التحدي، من نجوم استعراض وسياسيين ورؤساء شركات كبرى ورياضيين، من بينهم تايلور سويفت وشاكيرا وجورج بوش الابن وكايتي بيري وتوم كروز ومات دايمن واوسين بولت وجيزيل بوندشن وجاستن بيبر ومارك زاكربرغ وستيفن سبيلبرغ ونيمار وكايت موس وديفيد وفيكتوريا بيكهام.

وجاءت الحرب على غزة في المرتبة السادسة، تلتها الخطوط الجوية الماليزية التي شهدت كارثتين هذه السنة ثم نهائي دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) وبعده مقتل الشاب مايكل براون على يد شرطي أبيض في في آب/أغسطس الفائت في مدينة فرغسون (ولاية ميزوري وسط الولايات المتحدة).

وكانت المرتبة العاشرة من نصيب دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي.

ويعد "فيسبوك" أكبر موقع تواصل اجتماعي على الإنترنت في العالم وهو كان يضم حتى نهاية أيلول/سبتمبر 1,3 مليار مستخدم.