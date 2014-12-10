نيوزيلندي يصدم بسيارة سرقها مركز شرطة

قاد الحظ العثر شاباً نيوزيلندياً مخموراً ليصدم بسيارة سرقها جدار مركز شرطة في أوكلاند خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة -حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية- إن سائق السيارة ورفيقته هربا من السيارة بعد الحادث، وضبطهما رجال الشرطة بعد مسافة قصيرة من موقع الحادث.

وأضاف قائد شرطة أوكلاند ريتشارد تشامبرز: "أصيب السائق بجروح طفيفة في الرأس ولحق بمركز الشرطة بعض الشقوق"، مضيفا أن الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاما كان مخمورا، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة أوكلاند الجزئية، الأربعاء، على خلفية اتهامات من بينها مقاومة الشرطة واستقلال مركبة بشكل غير قانوني والقيادة تحت تأثير الكحول والقيادة بدون رخصة.