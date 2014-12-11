بالفيديو.. لاعب كرة ينجو من الموت بعد تعرضه لصاعقة

تعرض أحد لاعبي فريق سبورت اجويلا لصاعقة برق أثناء مباراة مع فريق فريق يونيون فورزا مينيرا في كأس البيرو لكرة القدم.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن اللاعب المصاب يتعافى في المستشفى. وأشار نادي يونيون فورزا مينيرا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إلى أن خواو كونتريراس (21 عاما) عانى من حروق في ساقيه بينما أصيب أحد مساعدي الحكم وشخص آخر نتيجة لتلك الصاعقة. وأضاف النادي "هؤلاء الذين تأثروا بصاعقة البرق في المباراة ليسوا في خطر الآن. لاعبونا بحالة جيدة إلا أنهم يعانون من هزة نفسية عنيفة."

وأظهر الفيديو الذي نشر اللاعب كونتريراس يسقط على الأرض بعد تعرضه للصاعقة وتصاعد منه الدخان قبل ثواني على بداية الشوط الثاني لمباراة الإياب بالدور قبل النهائي لكأس بيرو.

