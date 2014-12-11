عمدة روتردام المغربي "شخصية السنة" في هولندا

فاز عمدة روتردام أحمد أبو طالب، وهو من أصل مغربي، بلقب شخصية السنة في هولندا، الذي تمنحه مجلة "إلزفيي" الهولندية.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلاً عن المجلة، أن العمدة أبو طالب البالغ من العمر 53 سنة، حاز هذا اللقب لكونه يمثل الواجهة العامة لمدينة تتغير على نحو إيجابي.

وأوضحت أن "منشآت من قبيل المحطة المركزية الجديدة للقطار وسوق ماركتال المغطى لفتت انتباه العالم برمته إلى روتردام، وغيرت على نحو إيجابي صورة المدينة".

وأضافت أن "هذا التوشيح يأتي أيضاً كمكافأة للمواقف الصريحة لعمدة روتردام بخصوص العديد من القضايا الاجتماعية، بما فيها إنتاج المخدرات وظاهرة الحركات الجهادية".

يذكر أن جائزة "هولندي السنة" فاز بها السنة الماضية مدير المتحف الوطني الهولندي فيم بيكبس، فيما عادت الجائزة سنة 2012 للملكة بياتركس.