فرحة في موناكو إثر ولادة الأميرين غابريلا وجاك

أعلن رسمياً، اليوم الخميس، عن مولد توأمين لأميرة موناكو، وذلك عبر تعليق إشعار على جدران قصر "برنسلي"، بحسب البروتوكول.

وولدت غابريلا وشقيقها الأصغر جاك، الذي أصبح وريثا للعرش مساء أمس الأربعاء، واستقبل ميلادهما بإطلاق نيران المدفعية وقرع الأجراس في أنحاء ثاني أصغر دولة في العالم.

وتجمعت حشود من السياح والسكان المحليين تحت شمس الشتاء خارج القصر لكي يشاهدوا الحاجب وهو يُعلق الإشعارات المكتوبة بالخط اليدوي على الجدران.

وتزوج أمير موناكو ألبير والأميرة شارلين في يوليو 2011 في حفل باذخ في الإمارة الغنية الشهيرة بحلبة سباق الجائزة الكبرى للسيارات و"الكازينو" الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ19.

والأمير ألبير هو ابن الأمير الراحل رينيه والممثلة جريس كيلي التي اعتزلت التمثيل في هوليوود لتصبح أميرة والتي توفيت إثر حادث سيارة في 1982.

أما شاربلين، وهي من جنوب إفريقيا، فقبل أن تتزوج من الأمير ألبير بطلة في السباحة.