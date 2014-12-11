هولندية وصلت إلى القطب الجنوبي على متن جرار

وصلت هولندية إلى القطب الجنوبي في جرار بعدما عبرت انتاركتيكا بسرعة وسطية بلغت 10 كيلومترات في الساعة الواحدة إثر مغامرة انطلقت فيها قبل 10 سنوات من بلدتها في هولندا.

فقد قطعت مانون أوسيفورت البالغة من العمر 38 عاما، 2500 كيلومتر من المرتفعات والمنخفضات في خلال 16 يوما لتصل إلى القطب الجنوبي بعدما انطلقت من قاعدة نوفولازاريفسكايا في أنتركتيكا قبالة سواحل جنوب إفريقيا.

وأقرت مانون في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس عبر القمر الاصطناعي أن الأسوأ "كان يوم قدت خلاله لساعات طويلة من دون أن تتخطى سرعتي 0,5 إلى 5 كيلومترات في الساعة الواحدة".

وأضافت "خفت كثيراً من أن تتوقف الرحلة، إذا ازدادت الأحوال الجوية سوءا"، ولم تكن مانون وحدها في هذه المغامرة، فقد رافقها الفرنسي نيكولا باشليه المتخصص في الميكانيك الذي تشارك معها في القيادة، فضلا عن ستة أشخاص آخرين، من بينهم فريق تصوير فيلم وثائقي.