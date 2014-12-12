الأمم المتحدة تعلن 21 يونيو يوماً عالمياً لليوغا

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن 21 يونيو من كل عام سيصبح يوماً عالمياً لليوغا لتعتمد بذلك اقتراحاً تقدم به رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قال إن اليوغا تسمح للناس "باكتشاف الشعور بالتوحد مع ذاتهم والعالم والطبيعة".

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يخصص يوماً للاحتفاء بهذه الممارسة القديمة وهو ما دعا إليه مودي في كلمته أمام المنظمة الدولية في سبتمبر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن اليوم العالمي لليوغا سيوجه الاهتمام إلى الفوائد الشاملة لهذه الرياضة.

وأضاف في بيان: "تستطيع اليوغا أن تسهم في مقاومة الأمراض غير المعدية. تستطيع اليوغا أن تجمع بين المجتمعات بطريقة شاملة تولد الاحترام".

وقال: "اليوغا رياضة قادرة على الإسهام في التنمية والسلام. من الممكن حتى أن تساعد الناس في الأوضاع الطارئة على تخفيف الشعور بالتوتر".

