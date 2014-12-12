داعش يقود صحيفة إندونيسية إلى العدالة

يواجه رئيس تحرير صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية شبهات بالإساءة إلى الدين في سياق تحقيق فتح بعد نشر رسم كاريكاتيري عن تنظيم الدولة الإسلامية، على ما أفادت الشرطة الجمعة.

ويواجه ميدياتاما سوريودينينغرات عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات في حال أدين بالإساءة إلى الإسلام، وهو جرم أدى إلى سجن آخرين من قبله في أكبر دولة إسلامية في العالم، فيما ينتقده المدافعون عن الحريات العامة.

ويظهر الكاريكاتير الذي نشر في عدد الثالث من يوليو رجلا يرفع علما كتب عليه بالعربية "لا إله إلا الله" فوق جمجمة ومقاتلين ممددين بسلاحهم على الأرض وأحدهم يصوب فوهة سلاحه على أشخاص معصوبي العيون ومكبلي الأيدي خلف الظهر.

وإثر ردود فعل مستنكرة من مجموعات إسلامية نشرت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية اعتذارا مشددة على أن الرسم هو "انتقاد لاستخدام الرموز الدينية" و"لوم" لتنظيم الدولة الإسلامية".

وقدمت مجموعة "الدعاة المسلمين في جاكرتا" شكوى وقال متحدث باسم الشرطة الجمعة إن رئيس تحرير الصحيفة موضع شبهات في سياق التحقيق.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه سيتم استدعاء الصحافي الأسبوع المقبل لاستجوابه.

وفي تصريح علني نشر على موقع الصحيفة الإلكتروني قال سوريودينينغات إن الصحيفة "ذهلت" لهذه القضية. وكتب "نشرنا رسما صحافيا ينتقد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يرتكب أعمال عنف باسم الدين".