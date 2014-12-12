لم تعجبها طريقة تقديم المكسرات فعطلت الرحلة

اعتذر رئيس الخطوط الجوية الكورية، تشو يانج-هو، اليوم الجمعة، للرأي العام الذي يموج بالغضب بعد أن تسببت ابنته في تعطيل رحلة طيران لأنها لم تكن راضية عن الطريقة التي قدم بها مضيف الطيران بعض المكسرات.

وقال يانج-هو إن ابنته التي كانت رئيسة تنفيذية لشركة مسؤولة عن الرحلات الداخلية قبل استقالتها هذا الأسبوع، ستعزل من كل المناصب في الشركات التابعة للشركة الأم.

وجاء اعتذاره العلني قبل أن تمثل ابنته أمام السلطات للإجابة عن أسئلة بشأن الواقعة التي حدثت، يوم الجمعة الماضي، في مطار جون كنيدي بمدينة نيويورك الأميركية.

ونشرت الواقعة، يوم الاثنين الماضي، وتزايد غضب الرأي العام الكوري الجنوبي بعد أن أصدرت الشركة ما اعتبره البعض اعتذاراً غير صادق حاولت فيه تبرير تصرف الابنة بإلقاء اللوم على الأداء غير الملائم لرئيس طاقم الطائرة.

كما تواجه هيذر تشو (40 عاماً) تحقيقاً منفصلاً بعد أن قدمت منظمة مدنية شكوى ضدها تتهمها فيها بخرق قوانين عدة.