ناشط نازي فريسة أسود حديقة برشلونة للحيوان

هاجمت مجموعة من الأسود في حديقة حيوان مدينة برشلونة الإسبانية شخصاً تؤكد التقارير أنه ناشط نازي.

جاستو جوزيه، البالغ من العمر 45 عاماً، تخطى السلك الحاجز ودخل عرين الأسود، ما تسبب في انقضاضها عليه وجره في نفق ونهشه، وهو حالياً يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة لإصابته بجروح بليغة في أنحاء متفرقة من جسده، حسب ما جاء في موقع "هافينغتون بوست".

ولإنقاذ جوزيه الذي كان يرتدي زيا عسكريا، استخدم رجال الشرطة والإطفاء خراطيم المياه لدرء الأسود بعيداً عنه، لكن الأمر استغرق نحو 30 دقيقة كان قد تعرض خلالها للنهش والعض.

وقع الحادث على مرأى من السياح المتواجدين في الحديقة آنذاك، الأمر الذي أصابهم بالرعب الشديد.

وفسّر رئيس خدمات بلدية برشلونة ما حدث بأن "الأسود لم ترد قتله، وإنما كانت تلعب معه فقط"، مشيراً إلى أن حياة جوزيه غير مهددة على الإطلاق.

يذكر أن جوزيه كان قد اعتقل في نوفمبر الماضي لمشاركته في مظاهرة مناهضة للإجهاض، بينما لايزال الهدف من اقتحامه عرين الأسود غير واضح حتى الآن.