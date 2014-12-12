"تمبوكتو".. صرخة مليئة بالعنف والتكفير بمهرجان مراكش

تتميز الأفلام الروائية، المبرمجة ضمن الدورة 14 لمهرجان مراكش للفيلم الدولي، بتنوع القضايا التي تستعرض الوجع الإنساني، كما هو الشأن مع موضوع التعصّب الديني في فيلم الموريتاني عبدالرحمن سيساكو "تمبوكتو" الذي عرض ليلة الخميس خارج المسابقة الرسمية، وترك انطباعاً رائعاً لدى الجمهور.

ومع تصاعد التشدد الديني وحروبه في مناطق عديدة في العالم العربي، يكون شريط "تمبوكتو" صرخة سينمائية تحذيرية ومغرقة بالعنف والتكفير، ذلك أن اكتساح متشددين يحملون راية تنظيم "القاعدة" لحاضرة صحراوية، وإجبار أهلها على الانصياع إلى أوامرهم، هو بمثابة خلق "يوتوبيا دينية" جديدة تأتمر بحكم إمارة جهادية تفرض "قوانين التشدّد".

وحرص المخرج أثناء تقديم الممارسات المتطرفة للمسلمين المتشددين لدى سيطرتهم على مدينة (تمبوكتو)، على تقديم الفكر الآخر الداعي إلى التسامح والحوار وفهم الدين بشكل حقيقي بعيداً عن المبالغة والتعصب والتطرف، مبرزاً عدداً من التفسيرات المغلوطة لمفهوم الدين والدولة الإسلامية.

وحظي فيلم تومبكتو "بالمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين، وكان المشارك الوحيد في المسابقة عن العرب والأفارقة، رغم وجود عدد من الأفلام العربية والإفريقية تعرض خلال المهرجان.

يشار إلى أن المخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو يرأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان مراكش السينمائي الدولي الذي ينظم دورته 14 ما بين 5 و13 ديسمبر المقبل، والتي تتضمن في عضويتها، كلاً من المخرجة والكاتبة الأميركية زوي كاسافيتس، الممثل والمخرج المغربي إدريس الروخ، الممثلة والمخرجة الفرنسية إليزا سيدناوي، والممثل الفرنسي أولييل.