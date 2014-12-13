عاصفة شديدة تجتاح كاليفورنيا وتقطع الكهرباء

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز، فرانس برس

اجتاحت عاصفة عاتية قادمة من المحيط الهادي جنوب كاليفورنيا، الجمعة، وحملت معها أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية جديدة، مما أدى إلى إخلاء مئات المنازل وإلحاق أضرار بمنازل أخرى، كما تعطلت خدمة القطارات على طول الساحل.

وذكرت وسائل إعلام أن العاصفة تسببت بوقوع قتيلين، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وذكر مسؤولون في المرافق أن الرياح الشديدة أسقطت أسلاك الكهرباء مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 87 ألف مشترك بعد أن تحركت العاصفة قبل الفجر.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية الجوية من احتمال هبوب عواصف رعدية وأعاصير مع تقدم العاصفة وشوهدت الأمطار تهطل بغزارة فوق المحيط قرب مطار لوس انجلوس الدولي صباح الجمعة.

واجتاحت عاصفة مماثلة النصف الشمالي من ولاية كاليفورنيا وشمال غرب المحيط الهادي أمس الخميس وحملت معها أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل وتعطيل الرحلات الجوية وإغلاق المدارس.

وتعرضت ولايتا واشنطن وأوريجون لانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف مستهلك الليلة الماضية.

