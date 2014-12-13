فطر مثير للهلوسة في حدائق قصر باكنغهام

اكتشف أحد أنواع فطر عيش الغراب السحري، الذي يسبب الهلوسة، ينمو بشكل طبيعي في قصر باكنغهام، المقر الرئيسي لإقامة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وعثر فريق عمل فيلم وثائقي على فطر الغاريقون، ذي اللونين الأحمر والأبيض، أثناء تصوير "حديقة الملكة"، الذي ستعرضه شبكة آي.تي.في لاحقاً.

بدورها قالت آي.تي.في إن "الغاريقون نوع مألوف من الفطر وينمو بشكل طبيعي في أرض القصر ولم يزرعه أحد هناك". وأكد متحدث باسم القصر وجود "أنواع مختلفة من الفطر في حديقة القصر، بينها عدد قليل من الغاريقون الذي ينمو بشكل طبيعي هناك".