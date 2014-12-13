موقع يكشف عن أكثر العرب مشاهدة للإباحيات

في العالم 13 دولة تمضي شعوبها أقل وقت "أون لاين" في مواقع الإباحيات والتجول بمحتوياتها، وفيه 13 أيضاً هي أكثر ما تمضي شعوبها من وقت يمكن وصفه بالإباحي، وجميعها توضحها مع بقية الدول خارطة أعدها واحد من أشهر المواقع الجنسية، مرفقة بجردة عن الوقت الذي يمضيه الأفراد متجولين فيه لمشاهدة صوره وشرائطه المسجلة وغيرها مما يشبع النهم الغرائزي عبر الأثير والأقمار الاصطناعية.

وتبدو الدول التي يبقى أفرادها أقل وقت ممكن في الإباحيات ملونة بالأحمر القاتم، فيما الأكثر تمضية للوقت بالأخضر في الخارطة التي أعدها الموقع الشهير، وتنشر "العربية.نت" صورتها أدناه، مع بقية الدول الملونة بأحمر فاتح وآخر قاتم، كما وبالخردلي والأصفر، حيث يشير كل لون إلى نسبة معينة من الوقت الذي يمضيه رعايا تلك الدول في الموقع صاحب الجردة، أو غيره مما هو جنسي وحميم.

العراق الأقل وشعب الصحراء الأكثر

والعراق هو الدولة التي يمضي شعبها أقل وقت ممكن في الموقع الإباحي حين يتجول فيه، حيث معدله للعراقيين 5 دقائق و30 ثانية، تليه فلسطين (5.56) ومصر (6.17) وأذربيجان (6.17) وكوبا (6.24) وأوكرانيا (6.30) وسريلانكا (6.32) والأردن (6.40) وبيلاروسيا (6.42) والبوسنة والهرسنك (6.46) وأرمينيا (6.53) وتركيا (6.56) وجورجيا (6.59) فيما لاحظت "العربية.نت" أن الموقع الذي قام بالتصنيف لم يأتِ على أي ذكر لدولة الفاتيكان.

وأكثر من يبقى مدة أطول في التجول الحميمي "أون لاين" هم شعب الصحراء الغربية (16.16 دقيقة) وتوغو (15.03) والصين (14.34) وبوركينا فاسو (14.26) والفلبين (14.22) والنيبال (13.46) وبوتسوانا (13.45) وكوريا الشمالية (13.39) والسنغال (13.35) والنيجر (13.15) وبنين (13.08) ومدغشقر (13.00) وكاميرون (13.00)، في حين تقع الدول الملونة بالأصفر في الخريطة (معدلها 12 دقيقة) بإفريقيا، باستثناء دولتي سورينام وغويانا، وهما بجوار الشمال البرازيلي في أميركا الجنوبية.

تجارة بأكثر من ملياري دولار

أما بقية الدول العربية، فمعظمها باللون الأحمر الفاتح (معدل دوله 7.30) في الخريطة، باستثناء موريتانيا (9.31) الملونة بالخردلي (معدل دوله 10 دقائق) والسودان (12.04) الملون بالأصفر.

وبالتفصيل، فإن معدل البقاء الإباحي بالموقع لبقية العرب، هو في قطر (10.20) والبحرين (8.40) والإمارات (8.28) واليمن (8.27) والسعودية (8.23) والكويت (8.11) وعمان (7.12) ولبنان (9.26) وسوريا (8.27) وليبيا (7.55) وتونس (7.39) والمغرب (8.00) والجزائر 8.40 دقائق.

وفي الدول الأجنبية، نرى على الخريطة إيران (8.28) وإسرائيل (7.29) والولايات المتحدة (10.17) وكندا (9.52) والبرازيل (7.56) وفرنسا (9.22) وبريطانيا (9.28) وروسيا (7.46) والسويد (9.09) وجارتها النرويج (9.30) والهند (8.05) وأستراليا (9.59).

ولم يأتِ الموقع في معرض تصنيفه الحميمي على ما يتعلق بالتجارة الإباحية الدولية عموماً، والمقدرة سنوياً بأكثر من ملياري دولار. كما لم يتطرق إلى عدد المواقع الشهيرة، وهي تزيد وفق ما قرأت "العربية.نت" عن 750 منصة، بينها 11 في لبنان تقريبا، ويشاهد محتوياتها 80% رجال يزورون بين 5 و7 شهريا، فيما تقوم بالنسبة الباقية من الزيارات الإباحية نساء من كافة الأعمار.