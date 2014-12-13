وفاة غامضة لصحافي أميركي غطى أحداث فيرغسون

قال مسؤولون يوم الجمعة إن "دومينيك دي ناتالي" المراسل السابق لشبكة فوكس نيوز، والذي نقلته تغطيته الدولية للأحداث من مجمع أسامة بن لادن في باكستان إلى تغطية الاحتجاجات في فيرغسون بولاية ميزوري، تم العثور عليه ميتاً في كولورادو.

وقال مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة جيفرسون إنه تم اكتشاف جثة دي ناتالي (43 عاما) يوم الأربعاء في السفح الجبلي لغرب دنفر.

وذكرت شبكة فوكس نيوز في موقعها على الإنترنت أن "دي ناتالي" مات منتحرا مستشهدة بمكتب الطب الشرعي لمقاطعة جيفرسون. ولم يؤكد مكتب الطب الشرعي لرويترز طريقة وسبب الوفاة.

وقال متحدث باسم فوكس نيوز في بيان إن "دي ناتالي" كان مراسلا مستقلا للشبكة حتى "استقال بشكل ودي" في نهاية نوفمبر.

وبدأ دي ناتالي عمله في عام 1989 ككاتب في مجلات في البرتغال ثم انضم إلى هيئة الإذاعة البريطانية في 1995، وفقاً للنعي الذي نشرته الشبكة على موقعها الإلكتروني.

وانضم إلى فوكس نيوز في 2007 وبعث بتغطيات للأحداث من العراق وسوريا وأماكن أخرى في الخارج.