بالفيديو.. تعرف على ملكة جمال العالم

أعلن منظمو مسابقة ملكة جمال العالم أن الجنوب إفريقية رولين شتراوس البالغة من العمر 22 عاماً فازت باللقب لعام 2014 في لندن الأحد. فيما حلت في مركز الوصيفة المجرية ادينا كولشار وجاءت في المركز الثالث اليزابيث سفريت ممثلة الولايات المتحدة في المسابقة.

ويبلغ طول شتراوس 177 سم وهي طالبة في كلية الطب، ومن هواة الرياضة والموسيقى. وتحدثت مطولاً في المقطع المصور الذي يعرّف عنها، عن "ملهمها" نيلسون مانديلا، وما قدمه لشعب بلاده. وقد أهدت الملكة الجديدة لقبها إلى بلدها بعدما اعتمرت التاج في مركز "اكسيل لندن" على ضفاف نهر التايمز في العاصمة البريطانية.

يذكر أن المسابقة في نسختها الرابعة والستين لهذا العام منيت بمأساة بعدما عثر على ملكة جمال هندوراس مقتولة بالرصاص في جريمة يشتبه أنها اقترفت على خلفية علاقة عاطفية، وذلك قبل أيام من اشتراكها في المسابقة.

وكانت المتسابقات ويبلغ عددهن 124 متسابقة قد سافرن إلى جمعية (اكسفورد يونيون) في وقت سابق من الشهر الجاري لمناقشة ما إذا كانت مثل هذه المسابقات لا تزال تحتفظ بمكانتها في المجتمع المعاصر.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن بعض طلبة جامعة اكسفورد عبروا عن خيبة الأمل لأن المسابقة لم تقترن بمناقشات مثيرة.

