بالفيديو.. "موقف محرج" لساحر يلعب بالنار

أظهر تسجيل فيديو نشر على موقع "يوتيوب" موقفا محرجا تعرض له ساحر كان يتجهز للقيام بحركات بهلوانية من خلال التلاعب بألسنة اللهب وهو يشارك في برنامج تلفزيوني ترفيهي، فما لبث أن بدأ بحركاته السحرية حتى نشبت النيران في وجهه لينتفض الجميع ويحاول هو الهرب ليطفئ النيران بعيداً عن أعين الجمهور والكاميرات.

فيما حاول القائمون على البرنامج محاولة إخماد النيران التي اشتعلت على أرضية المسرح.

وسيطر الذهول على الجمهور الذي تابع تلك اللحظات الحرجة، لكن ما إن عاد الساحر ومساعدوه إلى المسرح لتحية الجمهور حتى صفق ربما حمداً على سلامة الجميع.