شيرين تتسبب في أزمة أمام الطب الشرعي بسبب "زينة"

تسببت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب في إثارة أزمة وحالة من الارتباك أمام مصلحة الطب الشرعي، في منطقة زينهم جنوب القاهرة، كما فرض طاقم حراستها طوقاً أمنياً حول سيارتها من نوع "جيب شيروكي" سوداء اللون، ومنعوا اقتراب المصورين والصحافيين منها.

ولزمت المطربة منذ التاسعة صباحا سيارتها، في انتظار موعد جلستها المحددة لاعتماد التصالح بينها وبين الفنان شريف منير، حيث قدمت وهيئة دفاعها إلى محكمة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء أوراقاً تفيد تصالحها مع منير، وهو ما أدى إلى قيام محكمة "جنح مستأنف المقطم" بإقرار انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ووقف الحكم الصادر بمعاقبة المطربة بالحبس لمدة 6 أشهر.

ومكثت شيرين داخل السيارة لمدة 3 ساعات كاملة حتى موعد صدور الحكم، ولحين الحصول على التصالح رسمياً، فيما قام أفراد الأمن المسؤولون عن تأمين الطب الشرعي ومحكمة زينهم بمنع الصحافيين والمصورين الذين حاولوا الاقتراب من السيارة، ظناً منهم أن من بداخلها هي الفنانة زينة، والتي كان محدداً لها جلسة صباح اليوم للمثول أمام الطب الشرعي ومعها طفلاها، لإجراء تحليل الـ DNA في قضية إثبات النسب المرفوعة منها ضد الفنان أحمد عز.