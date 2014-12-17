جزيئات عضوية وغاز الميثان على سطح المريخ

قال علماء أمس الثلاثاء إن المسبار كيوريوسيتي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، عثر على مركبات تحتوي على الكربون في عينات من صخرة عتيقة، في أول اكتشاف قاطع للمواد العضوية على سطح كوكب المريخ المجاور لكوكب الأرض في المجموعة الشمسية.

وعثر المسبار أيضا على تدفق لغاز الميثان في الغلاف الجوي، وهو مادة كيميائية موجودة على الأرض ومرتبطة بقوة بالحياة على الكوكب.

وهناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات التي تتجاوز قدرات المسبار، لتحديد ما إذا كانت المركبات العضوية وغاز الميثان أو أحدهما نتيجة وجود حياة حالية أو سابقة على سطح الكوكب الأحمر، أو ما إذا كانت تنبع من عمليات جيوكيميائية.

وقال العالم جون جروتزينغر بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا، وكبير العلماء المسؤولين عن كيوريوسيتي خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، وذلك في اجتماع علمي بسان فرانسيسكو "لقد حققنا اكتشافا هائلا. عثرنا على مواد عضوية على كوكب المريخ".

والتقط كيوريوسيتي إشارات عن وجود مواد عضوية في أول تحليل كيميائي يقوم به للصخور داخل جيل كريتر، وهي الحفرة التي هبط فيها المسبار في أغسطس 2012، ويبلغ اتساعها 154 كيلومترا.

ومن المقرر أن تنشر دراسة الميثان في العدد الذي سيصدر هذا الأسبوع من دورية ساينس.