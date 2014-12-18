مصر.. ضباط يلتقطون صورة "سيلفي" مع مجرم

في واقعة تعد الأولى من نوعها، التقط ضباط شرطة مصريون صورة "سيلفي" مع مجرم بعد ضبطه.

قام مفتش مباحث أول المحلة بمحافظة الغربية بمصر، ورئيس مباحث القسم، بالتقاط صورة سيلفى مع مسجل خطر يدعى "عماد الأعور"، ويعد أحد أخطر العناصر الإجرامية بمدينة المحلة الكبرى، بعد إلقاء القبض عليه، مساء الأربعاء، بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية والأمن العام.

والمتهم مطلوب في إحدى القضايا، وعند مطاردته قام و6 من أفراد عصابته بإطلاق أكثر من 500 طلقة من مدفع جرينوف فى الهواء، مما أثار الذعر والفزع فى نفوس الأهالى بالمنطقة، فى محاولة منه لاستعراض القوة هو ومجموعة من البلطجية في ساعة مبكرة منذ 3 أيام وفر هاربا.

وبعد عمل تشكيلات أمنية تمكنت قوات الشرطة من القبض عليه وباقي عصابته لتورطهم في قضايا قتل وفرض سيطرة ومخدرات وسلاح، وعثر بحوزتهم على كمية من الأسلحة الثقيلة وبنادق آلية وكمية من الطلقات، وتم اقتياد المتهمين وسط حراسة مشددة لمديرية أمن الإسكندرية، وقبل ذلك التقط الضباط صورة "سيلفي" مع المتهم الخطر.