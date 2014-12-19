أستراليا.. طعن جماعي حتى الموت يحصد 8 أطفال

عثرت الشرطة الأسترالية، صباح الجمعة، على جثامين 8 أطفال قتلوا طعنا، وتتراوح أعمارهم بين 18 شهرًا و15 عامًا.ونقلت شبكة التلفزيون الأسترالية العامة "أية. بي. سي" عن الشرطة الأسترالية قولها إنه عثر على الأطفال بأحد المنازل بمدينة "كيرنز" أقصى شمال كوينزلاند، كما عُثر أيضًا على امرأة مصابة بجروح. وقالت الشبكة، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، إن أجهزة البحث فى "كيرنز" فتحت تحقيقًا حول مقتل الأطفال الثمانية.

وأوضحت أنه "خلال الكشف على مسرح الجريمة بحي مانورا (يبعد 10 دقائق عن وسط المدينة)، عثرت الشرطة على جثامين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا و15 عاما، وعثر أيضا على امرأة في الـ 34 من عمرها مصابة بجروح وقد نقلت إلى المستشفى للعلاج".

وقال محقق في الشرطة للقناة: "حتى الآن لا يوجد ما يثير الخوف لدى الناس، كل ما أستطيع قوله إنها مأساة"، مضيفًا: "الوضع تحت السيطرة الآن".

ولم تعط القناة أي تفاصيل حول ما إذا كان الأطفال من عائلة واحدة وأيضًا ما إذا كانت المرأة متورطة في مقتلهم أم لا، إلا أن شرطة ولاية كوينزلاند قالت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن حالة المرأة "مستقرة وتساعد المحققين في استفساراتهم".

وتحدثت وسائل الإعلام عن قتل بالسلاح الأبيض، الأمر الذي لم تؤكده الشرطة.

وتأتي الحادثة بعد أيام من مقتل ثلاثة أشخاص عندما اقتحمت الشرطة المدججة بالسلاح مقهى في سيدني لتحرير رهائن احتجزوا تحت تهديد السلاح لمدة 16 ساعة (بينهم خاطف الرهائن).



