لندن تنشئ حديقة على شكل جسر في نهر تيمز

حصل مشروع تشييد حديقة على شكل جسر على نهر تيمز بين جسري ووترلو وبلاكفرايرز على الضوء الأخضر الأخير من بلدية لندن التي كشفت أن الأعمال ستبدأ في العام 2015.

ونشرت البلدية بيانا على موقعها الإلكتروني جاء فيه أنه "يمكن لتشييد حديقة على شكل جسر، على نهر تيمز أن يبدأ العام المقبل بعد حصول المشروع على الضوء الأخضر من بلدية لندن".

وسيضم الجسر الممتد على 366 مترا "فسحة عامة وحديقة مع 270 شجرة وشجيرة ونباتا متسلقا وورود". وستفتح الحديقة أبوابها بالمجان من السادسة صباحا حتى منتصف الليل ويمكن الوصول إليه بالمصعد.

وقال رئيس بلدية لندن بوريس جونسون إن هذه الحديقة "ستشكل معلما جديدا رائعا في لندن، مع دعم التحريج والنمو الاقتصادي على ضفتي تيمز. وهي ستكون واحة من الهدوء في قلب المدينة وتحفز المبادرة الرامية إلى تشجيع المشي" في العاصمة البريطانية.

وكانت بلدية ويستمنستر قد وافقت أيضا في ديسمبر على هذا المشروع الذي قد يبصر النور بحلول العام 2018.

وتقدر كلفة هذا المشروع بـ 175 مليون جنيه استرليني (222 مليون يورو).

وسيكون الجسر التاسع عشر الذي يربط بين ضفتي نهر تيمز في العاصمة البريطانية. وكان آخر هذه الجسور جسر الألفية الفولاذي المخصص للمشاة قد دشن سنة 2001 وهو يربط بين كاتدرائية القديس بولس ومتحف "تايت مودرن".

وجسر "غاردن بريدج" الجديد الذي توازي مساحته مساحة ملعب كرة قدم هو من تصميم المهندس البريطاني توماس هيذرويك الذي صمم حوض الشعلة الأولمبية لدورة لندن سنة 2012.

ولا يلقى هذا المشروع استحسان الجميع وانتُقد على كلفته وموقعه.