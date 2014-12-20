مقتل ممثل سوري مؤيد لنظام الأسد بطلق ناري

قتل الممثل السوري فهد نجار عن عمر يناهز 44 عاماً، بعد إصابته بطلق ناري بحسب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وعدة مواقع سورية، من دون توضيح عن تفاصيل مقتله.

وعرف نجار بمواقفه المؤيدة لنظام الأسد ومشاركته القتال إلى جانب قوات الأسد وهو أشهر كومبارس في الدراما السورية.

ابنة نجار عبر صفحتها على الفيسبوك نعت والدها ونشرت صوراً له وهو يرتدي ملابس عسكرية.

ناشطون تناقلوا أن نجار قتل أثناء هروبه من معسكر وادي الضيف، حيث كان يقاتل إلى جانب قوات الأسد قبيل سيطرة المعارضة عليه منذ 3 أيام، كما تناقل آخرون أنه قتل عن طريق عدد من الرصاصات النارية.

وشارك نجار بالعديد من الأدوار في المسلسلات السورية، ومن أبرزها مسلسل الولادة من الخاصرة وغزلان في غابة الذئاب.

ومع بداية الحراك الثوري السوري في مارس 2011 والذي ووجه بالقمع الشديد من قبل النظام السوري، أسس "نجار" ميليشيات مسلحة تابعة للدفاع الوطني في منطقة "جرمانا" بريف دمشق، ممارساً الاعتقال التعسفي بحق المدنيين والخطف من أجل الفدية وتجارة المخدرات والدعارة في سبيل جمع الثروة.