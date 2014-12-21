بالصور.. خطوبة الفنانة مي كساب والمطرب الشعبي أوكا

تحول سيناريو الفيلم الذي يشاركان فيه إلى حقيقة على أرض الواقع، حيث احتفلت الفنانة المصرية الشابة مي كساب بخطوبتها على المغني الشعبي محمد صلاح، الشهير بـ"أوكا" وعضو فريق 8% الغنائي.

وأقيم الاحتفال مساء أمس السبت في أحد الكافيهات بمنطقة المهندسين جنوب القاهرة، بحضور بعض أصدقاء مي كساب وأوكا المقربين.

وقال المطرب الشعبي شحتة كاريكا إن "الثنائي ارتبط منذ فترة، وكانا في انتظار الوقت المناسب للإعلان عن الخبر إلى أن قررا إعلان الخطبة أمام الجميع أخيرا خلال هذا الحفل الصغير".

من جانبها، نشرت مي كساب صورة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، وهي تشير لخاتم الخطوبة في يدها اليمنى لتؤكد الخبر، الذي يفيد بخطبتها من المغني الشعبي أوكا، وذلك بعد حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض.



وانتشرت بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الصورة التي تظهر فيها الفنانة المصرية مع أوكا، حيث جاءت أغلب التعليقات ساخرة بل رافضة بشكل قاطع للخطوبة، بينما قدم عدد آخر من متابعي الفنانة التهنئة وتمنوا لهما حياة موفقة وسعيدة.

وشاركت مي كساب كلاً من أوكا وأورتيجا بطولة فيلم "8%"، ويحكي الفيلم قصة ثلاثة شباب أصدقاء، وهم ثلاثي المهرجانات الشعبية أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا، يقعون في حب فتاة تهوى الغناء في الأفراح وهي مي كساب.