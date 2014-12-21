"الحمّص بالطحينة" تحظى على قرابة المليون مشاهدة

أطلق الشاب الأميركي - من أصول عربية ريمي مناصفي فيديو يحمل عنوان "هذه الخلطة هي القصة كلها -It’s all about that paste" ويكاد هذا الفيديو الفكاهي يتخطى المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب قبل مرور شهر على تحميله.



في أغنية الكليب التي ركب كلماتها على موسيقة أغنية all about that bass للمغنيّة الأميركيّة ميغان تراينر، يشرح ريمي أصول تحضير خلطة الحمص التقليدية التي تتضمن مسحوق الطحينة كمكون أساسي إلى جانب الحمص، ومن ثم تزيينه على الطريقة التقليدية بإضافة زيت الزيتون الأصلي.

خلطة الحمص بالطحينة حاضرة في كل مشهد ومع كل طبق في الكليب، من التبولة إلى كعكة الحلوى فرقائق الذرة (الكورن فليكس). أراد ريمي من خلال المبالغة في إضافة الحمص إلى جميع الأطعمة أن يعبر عن مدى حبه لهذ ا الخليط.



وفي الكليب أيضا ينتقد كيف يباع الحمص في السوبر ماركت بعلب بلاستيكية وخالية من الطحينة ما يجعلها غير مطابقة لمواصفات الحمص بالطحينة التقليدية.

مناصفي المولود في الولايات المتحدة من أم لبنانية وأب عراقي تمتزج أميركيته مع عربيته، فالأطباق العربية كالكباب والتبولة والفلافل واللحمة "النية" هي أطباقه المفضلة. وهو ذواق لا يرضى أن يأكلها من أي مكان، بل يفضل تلك التي تصنعها والدته على الطريقة التقليدية.



في حديث خاص مع "العربية.نت" يؤكد ريمي أن الدافع الأساسي وراء قيامه بالمزيد من الكليبات الكوميدية هو إضحاك الناس، ويقول "لا شيء يجعلني سعيداً كتلقي رسائل المعجبين الذين يستمعون إلى الأغاني والكليبات التي أنتجها، مع عائلاتهم وفي سياراتهم، هو الشعور والحافز الأكبر الذي يشجعني على القيام بالمزيد من الكليبات، وأنا سأستمر بإنتاجها طالما تلقى استحسان الناس".



إذاً، ابن الـ34 عاما اختار مهنة تسلية الناس وإضحاكهم، بعد أن تخرج في "جامعة ويلنغ جيسويت-"Wheeling Jesuit University باختصاص إدارة الأعمال. فلطالما جذبته الكوميديا، إلا أنها لم تبدُ كخيار صائب لامتهانها. تغيّر الوضع عندما تعرف ريمي على موقع "يوتيوب" العالمي لنشر الفيديوهات، ففضل إنشاء قناة على يوتيوب لنشر الفيديوهات من خلاله على خيار إكمال التخصص الجامعي بالحقوق.



يرجع ريمي الفضل في النجاح الذي حققه إلى موقع يوتيوب أولا، إذ إنه يتيح لأي شخص يملك فقط كاميرا وحاسوبا أن يظهر موهبته إلى العالم، والفضل الثاني يعود إلى الجمهور المتابع لأعماله والذين يساهمون بدورهم بنشرها.



إضافة إلى أدائه أعماله الكوميدية بشخصيته، اخترع ريمي شخصية عربية يجسدها هو عندما يتناول في أغنياته الساخرة مواضيع من وحي العالم العربي. هذه الشخصية اسمها حبيب عبد الحبيب، ولدت وتعيش في بغداد - العراق، ويعمل حبيب هناك كأسوأ كوميدي، وأكثر الأشياء التي يحب هي: الحمّص، الفلافل، والتبولة، وذلك بحسب ما وصفه عى موقعه الإلكتروني.



تتنوع المواضيع التي يتناولها حبيب، بزيّه المستوحى من الزيّ العربي التقليدي، فيتطرق إلى الزيجات المدبّرة، وحب المظاهر، والفلافل، وغيرها من المواضيع.

يرى مناصفي أن صورة العرب في البرامج الترفيهية الأميركية تقتصر على تصويرهم كإرهابيين ووحشيّين، وهذه صورة نمطية سخيفة إلا أنها باتت واقعا، بحسب تعبيره، لذا يحاول ريمي من خلال حبيب (الشخصية العربية) التعاطي مع هذه الصورة النمطية بقالب كوميدي خفيف. ويقول في إحدى أغنياته التي أداها عن طريق الراب إنه عربي، ليس من النوع الذي يحمل سلاحا ويذهب للقتال، بل ذلك الذي يحب أكل الحمص بالطحينة مع للخبز العربي والكباب.



وعن كون الطعام مادة أساسية في معظم أغنياته يقول: "لاحظت ذلك مؤخرا، ووصلت إلى الاستنتاج التالي: معظم المغنيين يغنون عن الحب، وأنا أحب الطعام العربي.. بكل بساطة".



ومع أن ريمي لا يستطيع تحضير التبولة أو الكبة النية أو الوجبات الأخرى موضوع أغنياته، فإن الأغنيات تمتاز بمعلومات عن محتويات هذه الاطباق وطرق تحضيرها وفوائدها، إضافة الى معلومات أخرى عنها. وتشارك والدة ريمي اللبنانية ابنها في بعض فيديوهاته حيث تتمايل بجانبه على الأنغام ما يعكس روحها المرحة، والتي بحسب بعض المعجبين ساهمت بخفة ظلّها بانتشار الفيديوهات.



يحلم ريمي، الذي زار لبنان عدة مرات، أن يعود لأداء عرض كوميدي فيه. فهو بحسب تعبيره يعشق لبنان الذي تختلط فيه الحضارة بالتراث والمناظر الخلابة والناس الطيبين، ويعشق على وجه الخصوص الأكل اللبناني.



أنتج مناصفي حتى اليوم ألبوما واحدا بعنوان "البوم الفلافل- The Falafel Album"يتضمن بحسب موقعه الإلكتروني "16 أغنية مقبولة" وهي من إنتاجه الخاص.