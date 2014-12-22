أبرز رموز السياسة والإعلام والفن الذين رحلوا في 2014

نشرت وكالة "فرانس برس" أشهر الرموز من أهل السياسة والأدب والإعلام والفن الذين رحلوا عن العالم خلال عام 2014 وكان على رأسهم أحمد تيجان كباح رئيس سيراليون السابق وإدوارد شيفاردنادزة الرئيس الجورجي السابق وأنسي الحاج الشاعر اللبناني الذي يعد من رواد قصيدة النثر في الشعر العربي المعاصر والملكة فابيولا أرملة ملك بلجيكا بودوان، والفنانة اللبنانية صباح أحد أبرز وجوه الفن والسينما في العالم العربي الملقبة "بشحرورة الوادي".

ففي 2014 توفى فيليب سيمور هوفمان (46 عاما) الممثل والمخرج الاميركي بمزيج من المخدرات والأدوية. هوفمان حائز على أوسكار أفضل ممثل لدوره في فيلم ترومان كابوت في 2006.

ومحمد قاسم فهيم (56 عاما): نائب الرئيس الأفغاني محمد قاسم فهمي زعيم الحرب السابق الذي كان يتمتع بنفوذ كبير.

وشيرلي تمبل (85 عاما): أول طفلة نجمة في هوليود. منحت جائزة أوسكار في السادسة من العمر وتوقفت عن العمل في السينما في سن الحادية والعشرين.

أصبحت هذه الجمهورية مندوبة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة ورئيسة المراسم في البيت الأبيض ثم سفيرة في غانا وتشيكوسلوفاكيا.

وأرييل شارون (85 عاما) بعد جلطة دماغية وثماني سنوات في الغيبوبة. كان رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق والجنرال السابق مدافعا بشدة عن الاستيطان لكنه فرض الانسحاب من قطاع غزة في 2005.

وأنسي الحاج (77 عاما): الشاعر اللبناني الذي يعد من رواد قصيدة النثر في الشعر العربي المعاصر وساهم في1957 إلى جانب الشاعرين يوسف الخال وأدونيس في تأسيس مجلة "شعر".

وأناتولي كوزنيتسوف (83 عاما): الممثل الروسي الذي اشتهر بدور الجندي في الجيش السوفيتي الأحمر "شمس الصحراء البيضاء".

وكلوديو أبادو (80 عاما): قائد الأوركسترا الشهير في دار الأوبرا لاسكالا في ميلانو والأوركسترا الفلهارمونية في لندن والأوركسترا الفيلهارمونية في فيينا.

وبيت سيغير (94 عاما): أحد رواد موسيقى الفولك والأغاني الأميركية المؤيدة للحقوق المدنية والمعادية لحرب فيتنام.

وباكو دي لوتشيا (66 عاما): عازف غيتار إسباني اشتهر بمقطوعات الفلامنكو الحديثة. توفي بأزمة قلبية في المكسيك.

وأحمد تيجان كباح (82 عاما): رئيس سيراليون السابق الذي قاد بلاده خلال الحرب الأهلية ونقلها إلى السلام.

وإدولفو سواريز (81 عاما): رئيس أول حكومة في إسبانيا الديمقراطية.

ومحمد سعيد الصكار (80 عاما): الشاعر والكاتب والفنان العراقي الذي عرف بمواهبه الإبداعية في الخط والمسرح والشعر والصحافة.

وميكي روني (93 عاما) نجم هوليود منذ طفولته. شكل مع جودي غارلاند ثنائيا أسطوريا في السينما الأميركية. ممثل استثنائي في استمراريته. كان مخرجا ومنتجا وكاتب سيناريو وملحنا أيضا.

وباتريك سيل (83 عاما): الصحافي والمؤرخ البريطاني المتخصص بشؤون الشرق الأوسط والخبير في الشؤون السورية.

وغابرييل غارسيا ماركيز (87 عاما) الروائي الكولومبي حائز نوبل للآداب، أحد أهم الكتاب باللغة الإسبانية جسد روح "الواقعية الساحرة". بيع من روايته "مئة عام من العزلة" (1967) أكثر من ثلاثين مليون نسخة.

وليلي حكيم (83 عاما): الممثلة اللبنانية التي دخلت عالم التمثيل في ستينيات القرن الماضي وأدت دورا في فيلم "الحب الكبير" الذي جمع في البطولة فريد الأطرش وفاتن حمامة.

ودوبريتسا كوسيتش (92 عاما): الكاتب والسياسي الصربي الشهير الذي يصفه المعجبون به بأنه "أب الأمة".

وفيليب جيرار (89 عاما): الملحن الفرنسي الذي ألف أغاني لايف مونتان واديت بياف وجولييت غريكو وموسيقى أفلام.

والجنرال فويتشيك ياروزيلسكي (90 عاما) رجل بولندا الشيوعية القوي. فرض القوانين العرفية لسحق حركة تضامن النقابية بقيادة ليش فاليسا. مهد بعد ذلك الانتقال إلى الديمقراطية مما سمح بفوز أول نقابة مستقلة في الكتلة السوفيتية.

وفايزة كمال (52 عاما): الممثلة المصرية التي قدمت العديد من الأعمال المهمة في الدراما التلفزيونية خصوصا في مسلسلات مثل "رأفت الهجان" مع الفنان محمود عبدالعزيز، و"المال والبنون" مع يوسف شعبان.

ومايا أنجيلو (86 عاما): الشاعرة الأميركية والناشطة في حركة الحقوق المدنية.

وعطية شرارة (91 عاما): الموسيقار المصري الذي أسس مجموعة شرارة المصرية.

وإدوارد شيفاردنادزة (86 عاما) الرئيس الجورجي السابق الذي كان قبل ذلك وزيرا للخارجية في الاتحاد السوفيتي وأحد مهندسي نهاية الحرب الباردة مع الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشيف. ترأس جورجيا المستقلة من 1995 حتى استقالته في 2003 خلال "ثورة الورود".

ونادين غورديمير (90 عاما) الروائية الجنوب الإفريقية حائزة نوبل للآداب في 1991. وضعت قلمها في خدمة مكافحة الفصل العنصري (الأبارتايد).

ولورين ماتسل (84 عاما): قائد الأوركسترا الأميركي. تولى خصوصا قيادة الأوركسترا الفيلهارمونية لنيويورك وأوبرا الدولة في فيينا.

وسعيد صالح (76 عاما): الممثل المصري الكوميدي الذي لعب أدوارا في عدد من أشهر المسرحيات المصرية مثل مدرسة المشاغبين والعيال كبرت.

وسيمون ليس (78 عاما) الكاتب البلجيكي الخبير في الشؤون الصينية واسمه الحقيقي بيار ريكمان. كشف حقائق الثورة الثقافية في الصين في واحد من أشهر كتبه "الملابس الجديدة للرئيس ماو".

ولورين باكال (89 عاما) الممثلة الأميركية في العصر الذهبي لهوليود من أشهر أفلامها "السبات العميق" (ذي بيغ سليب) (1946).

وسميح القاسم (75 عاما): الشاعر الفلسطيني الذي كان من "مؤسسي أدب المقاومة"، وكتب قصائد اشتهرت في العالم العربي منها قصيدته التي غناها مارسيل خليفة "منتصب القامة أمشي ..".

وجيمس فولي (40 عاما) صحافي أميركي خطف في نوفمبر 2012 في سوريا وكان أول رهينة غربي يقتله تنظيم الدولة الإسلامية الذي بث شريطا لإعدامه بقطع الرأس.

وريتشارد اتينبورو (90 عاما) المخرج والممثل البريطاني. منح أوسكار أفضل مخرج في 1983 على فيلمه غاندي.

ويان بيسلي (88 عاما) إحدى الشخصيات التاريخية لأكثر البروتستانت تشددا في أيرلندا الشمالية، كان الزعيم السابق للحزب الوحدوي الديمقراطي.

وسعيد مرزوق (74 عاما): المخرج المصري الذي كان من أشهر أفلامه "أريد حلا" وكان من بطولة فاتن حمامة.

وهاني فحص (68 عاما): المفكر والعلامة اللبناني انخرط في العمل السياسي والمجتمع المدني وفي مجال الحوار بين الأديان.

وخالد صالح (50 عاما) الممثل المصري الذي قدم ما يزيد عن ثلاثين فيلما منها "هي فوضى" للمخرج الراحل يوسف شاهين وعمارة يعقوبيان لمروان حامد. توفي إثر عملية جراحة في القلب.

وجان كلود دوفالييه (63 عاما) الرئيس الهايتي السابق الذي ورث السلطة عن والده فرنسوا دوفالييه قبل نفيه الى فرنسا 25 عاما.

والمخرج المسرحي الروسي يوري ليوبيموف (97 عاما) أحد الوجوه التي طبعت المسرح الروسي على مدى نصف قرن وكانت من رموز مقارعة الرقابة والاستبداد في الحقبة الشيوعية.

وأوسكار دي لارينتا (82 عاما) مصمم الازياء الاميركي من أصل دومينيكاني. أحد اكبر مصممي الازياء في العالم ومعروف بفساتينه الرومانسية.

وكريستوف دي مارجيري (63 عاما) رئيس مجلس إدارة شركة "توتال" النفطية الفرنسية العملاقة الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة خاصة في مطار فنوكوفو قرب موسكو.

وبن برادلي (93 عاما) رئيس التحرير السابق لصحيفة واشنطن بوست. اشتهر لإشرافه على عملية كشف الصحيفة لفضيحة ووترغيت.

ورئيس زامبيا مايكل ساتا (77 عاما) بعد معاناة مع المرض أبعدته إلى حد كبير عن الحياة العامة.

ومعالي زايد (61 عاما) الممثلة المصرية التي شاركت في الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومايك نيكولز (83 عاما) ممثل ومخرج سينمائي أميركي. حائز أوسكار أفضل مخرج لفيلم "المتخرج" (ذي غرادويت) مع داستن هوفمان.

ودوقة البا الثامنة عشرة ماريا ديل روساريو كايتينا فيتز-جيمس ستيوارت (88 عاما) التي تحمل أكبر عدد من الألقاب الأرستقراطية في العالم.

والفنانة اللبنانية صباح (87 عاما) أحد أبرز وجوه الفن والسينما في العالم العربي الملقبة "بشحرورة الوادي".

والشاعر اللبناني سعيد عقل (102 سنة) الذي ارتقى بالقصيدة العمودية إلى أرقى المراتب وترك رصيدا غنيا من الشعر والنثر والقصائد المغناة، ومواقف فكرية وسياسية أثارت جدلا.

ونهاوند (81 عاما) المطربة اللبنانية التي اشتهرت على الساحة الفنية العربية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي واسمها الحقيقي لارا كيروز.

وفيليس دوروثي جيمس (94 عاما) عميدة الرواية البوليسية في بريطانيا. تركت حوالي عشرين رواية برزت فيها شخصية التحري-الشاعر في شرطة سكوتلاند يارد آدم دالغليش.

ورضوى عاشور (68 عاما) الروائية المصرية. من أهم أعمالها "ثلاثية غرناطة" و"رأيت النخل" و"مريمة والرحيل".

والملكة فابيولا (86 عاما) أرملة ملك بلجيكا بودوان، أصولها إسبانية.

وأنطوان شارتييه (75 عاما) أحد الرموز التاريخية في الرياضة اللبنانية، والذي ترأس اللجنة الأولمبية اللبنانية بين عامي 2010 و2012.