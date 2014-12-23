شاهد كيف أنقذ هذا القرد "البطل" صديقه من الموت

في تصرف أشبه بتصرفات الإنسان، أمضى قرد نحو 20 دقيقة وهو يحاول إنقاذ صديقه، الذي تعرض لصدمة كهربائية أفقدته الوعي، مما أدى لسقوطه على القضبان بإحدى محطات القطار بالهند.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، فإن القرد الضحية تعرض للصدمة الكهربائية أثناء تسلقه أحد كابلات الضغط العالي الموجودة بمحطة القطار، فسقط فاقداً للوعي إلى جانب القضبان الحديدية للقطار.

فما كان من صديقه القرد "البطل" إلا أن قفز والتقطه، في محاولة منه لإعادته إلى وعيه، وذلك بهز جسده تارة، وإسقاطه في الماء تارة أخرى، حتى وصل الأمر إلى حد ضربه رأسه.

وبعد مرور نحو 20 دقيقة من الجهد المضني، بدأ القرد الضحية يفتح عينيه، حينها ابتهج صديقه "البطل" واصطحبه إلى مكان آمن، قبل أن يمر القطار التالي.

ولم يكتف القرد "البطل" بإنقاذ صديقه، بل عكف بعدها على متابعة حالته الصحية، وتخفيف آثار الألم الناتج عن الصدمة الكهربائية.

فهل يرد ذلك القرد الجميل لصديقه "البطل" الذي أظهر وفاء قد يفوق وفاء البشر؟