تحديد جلسة جديدة لأحمد عز في يناير لسحب عينة DNA

تتواصل حلقات النزاع في قضية إثبات النسب بين الفنان المصري أحمد عز والفنانة زينة، فقد حددت الثلاثاء مصلحة الطب الشرعي جلسة جديدة لعز لسحب عينة DNA خلال شهر يناير المقبل بناء على قرار محكمة الأسرة بمدينة نصر.

وكانت مصلحة الطب الشرعي قد حددت لأحمد عز وزينة جلسة 16 ديمسبر الماضي لمباشرة القضية، إلا أن عز قدم اعتذارا عن طريق محاميه عن الحضور بحجة عدم وجود مستند يثبت زواجه من زينة التي أثبتت حضورها إلى الطب الشرعي.

ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة في دعاوى إثبات النسب، فإن مصلحة الطب الشرعي أخطرت المدعى عليه "أحمد عز" مرة ثانية، نظرا لتغيبه عن الحضور في المرة الأولى بصرف النظر عن رفضه إجراء تحليل DNA.

وفي حال تغيب عز عن حضور الجلسة الجديدة، فإن مصلحة الطب الشرعي سترسل تقريرا مفصلا إلى هيئة محكمة الأسرة تفيد بحضور المدعية وغياب المدعى عليه.