خالد الصاوي يعلن وفاة والده ويرثيه بالصور

نشر الفنان المصري، خالد الصاوي، صورة لوالده المحامي جمال الصاوي الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما نشر صوره لوالده وهو في العناية المركزة منذ عامين.

وكان والد الفنان قد فارق الحياة اليوم بعد صراع طويل مع المرض، حيث تواجد منذ فترة في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان وبمرض الكبد.

وقالت الصحافية سما فرغلي، ابنة عمة خالد الصاوي، إن خالها توفي بمستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، موضحة أنه كان يتواجد بها منذ عدة أسابيع بعد أن ساءت حالته الصحية.

وأعلن الصاوي أنه سيقيم عزاء لوالده، الجمعة المقبل، في مسجد عمر مكرم بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وكان خالد الصاوي قد احتفل بعيد ميلاد والده في ديسمبر 2013، ونشر صورة تجمعه به وبوالدته، ووجه له معها رسالة شكر وتقدير.

وصدم خالد محبيه في أوائل نوفمبر الماضي، عندما أعلن عن إصابته بالتهاب الكبد الوبائي المعروف بـ"فيروس سي"، ولكنه طمأن جمهوره بأنه سينتصر على المرض ويقهره.