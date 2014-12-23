إيطاليا.. غرامة بـ 500 ألف يورو بسبب تعليقات مزيفة

أعلنت السلطات الإيطالية المعنية بمراقبة المنافسة أنها فرضت غرامة بقيمة 500 ألف يورو على موقع "تريب أدفايزر"، لأنه جعل المستهلكين يظنون أن جميع التعليقات آتية من سياح، في حين أن البعض منها كان منشوراً من قبل أخصائيين.

وقد أحالت عدة جمعيات للمستهلكين هذه القضية إلى الهيئة المعنية بالمنافسة في السوق (إيه جي سي إم) التي اعتبرت أن الموقع الأميركي لم يكن في صفحته الإيطالية نزيهاً بما فيه الكفاية مع مستخدمي الإنترنت.

وتحظر هذه الهيئة "نشر معلومات خادعة عن مصادر التعليقات".

ويشدد "تريب أدفايزر" على "الطابع الأصلي والنزيه للتعليقات، ما يدفع المستهلكين إلى الظن أن المعلومات هي دوماً موثوقة، لأنها نابعة من تجارب حقيقية لسياح"، بحسب هيئة المنافسة في السوق.

وأمهل الموقع 30 يوما لدفع الغرامة و90 يوما ليشرح للهيئة الخطوات التي سيتخذها ليتفادى مستقبلا أن تستند خيارات المستهلكين إلى "معلومات ترويجية لا تتماشى مع الواقع".